Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург"

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде нанесла крупное поражение "Фрайбургу" – 3:0. Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще гол записал на свой счет Сократис Папастатопулос. Черно-желтые вышли на чистое третье место в таблице. "Фрайбург" идет девятым.

В другом поединке "Дармштадт" дома уступил "Аугсбургу" (1:2). Решающий мяч на счету Рауля Бобадильи. Его команда поднялась на 11-ю позицию. "Дармштадт" по-прежнему занимает последнее место.

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22-й тур

"Фрайбург" – "Боруссия" Д – 0:3 (0:1)

Голы: Папастатопулос, 13 (0:1). Обамеянг, 55 (0:2). Обамеянг, 70 (0:3).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер (Игневски, 85), Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер, Грифо, Онур Булут (Кемпф, 24), Петерсен (Нидерлехнер, 65), Филипп.

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Бартра, Дурм, Рафаэл Геррейру, Кастро, Ройс (Шюррле, 82), Вайгль, Дембеле (Кагава, 76), Обамеянг (Пулишич, 82).

Предупреждение: Филипп, 67.

Судья: Зиберт.

25 февраля. Фрайбург. Стадион "Шварцвальд".

"Дармштадт" – "Аугсбург" – 1:2 (0:0)

Голы: Хеллер, 47 (1:0). Ферхаг, 55 - с пенальти (1:1). Бобадилья, 85 (1:2).

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Розенталь (Сиригу, 35), Сэм (Бойд, 46), Хеллер, Гондорф, Чолак (Шипплок, 76).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Халил Алтынтоп, Качар, Моравек (Ляйтнер, 77), Ку Джа Чхоль (Фрамбергер, 90+3), Чи Дон Вон, Кор, Бобадилья (Гюнтер-Шмидт, 89).

Предупреждение: Хеллер, 88.

Судья: Дрес.

25 февраля. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.