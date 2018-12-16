Давид Алаба: "Бавария" на верном пути"

Защитник "Баварии" Давид Алаба после матча чемпионата Германии с "Ганновером" (4:0) отметил, что команда играла с большим желанием. Мюнхенцы одержали 3 победы подряд в бундеслиге.

- Мы были настроены с самых первых минут начать показывать свой футбол и получать удовольствие от игры, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Алабы. - В первом тайме все видели, что мы играем с большим желанием. Во время перерыва мы были едины во мнении, что играть в этой команде одно удовольствие. Мы смотрим только на себя и хотим показывать успешный футбол. Мы одержали уже три подряд победы в бундеслиге, так что мы на верном пути.