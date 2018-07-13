Черчесов может возглавить клуб бундеслиги

Удачное выступление сборной России на чемпионате мира-2018 привлекло внимание к главному тренеру команды Станиславу Черчесову ряда клубов. Контракт 54-летнего специалиста с РФС заканчивается 31 июля.



Как стало известно "СЭ", интерес к Черчесову проявляет одна из команд бундеслиги. Речь не идет о коллективе из разряда топ.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 команда дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Подробности: Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?