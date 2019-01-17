Чалханоглу не перейдет в "Лейпциг"

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу не перейдет в ближайшее трансферное окно в "Лейпциг", сообщает Goal.com.

- Эта сделка невозможна для нас по финансовым причинам, - признался главный тренер команды Ральф Рагник. - Мы знаем его, видели, как он играл в Бундеслиге, но сейчас он - игрок "Милана". К тому же, мы знали его трансферную стоимость, так что, у нас не получилось сдвинуть дело с мертвой точки.

Чалханоглу известен в Германии по выступлениям за "Карлсруэ", "Гамбург" и "Байер". Перед началом сезона-2017/18 он перешел из стана леверкузенского клуба в "Милан". В текущем сезоне игрок провел 24 матча, в которых забил один гол и отдал десять результативных передач.

Ранее стало известно, что "россонери" готовы отпустить турка в "Лейпциг" за 20 миллионов евро.