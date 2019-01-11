Бывший агент Левандовски: "Единственное, чего хотел Роберт, – это испанское солнце и "Реал"

Бывший агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски Чезари Кухарски рассказал, что форвард хотел перейти только в "Реал". По его словам, у польского футболистов было несколько вариантов для трансфера.

- У Роберта было несколько вариантов для перехода, - приводит Sportbild слова Кухарски. - Идея переезда во Францию не понравилась его жене, в Англии они оба не захотели жить. Единственное, чего хотел Роберт, – это испанское солнце и "Реал".

Поляк перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне Левандовски провел 24 матча в составе мюнхенцев и забил 22 гола.

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