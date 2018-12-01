"Боруссия" выиграла у "Фрайбурга", "Герта" обыграла "Ганновер"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" в 13-м туре чемпионата Германии. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Марко Ройс.

"Боруссия" располагается на первой строчке чемпионата Германии, набрав 33 очка, "Фрайбург" - с 14-ю очками на 12-м.

В другом матче дня "Герта" обыграла "Ганновер". Голами отличились Джордан Торунарига и Ведад Ибишевич.

"Герта" поднялась на 7-ю строчку, набрав 20 очков, "Ганновер" с 9-ю очками на 17-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Боруссия Д" - "Фрайбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Ройс, 40 - с пенальти (1:0). Пако Алькасер, 90+1 (2:0).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Диалло, Хакими, Загаду (Емер Топрак, 38), Витсель, Ройс (Филипп, 81), Дилэйни, Гетце (Пако Алькасер, 70), Брун Ларсен, Санчо.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Кох, Франц (Раве, 68), Хаберер, Гондорф (Кляйндинст, 78), Петерсен (Хелер, 78), Вальдшмидт.

Предупреждения: Хаберер, 45. Пищек, 89.

Судья: Вилленборг (Германия).

1 декабря. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Ганновер-96" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Торунарига, 44 (0:1). Ибишевич, 73 (0:2).

"Ганновер-96": Эссер, Корб (Вейдандт, 70), Альборнос, Элез, Антон, Бакалорц (Швеглер, 53), Уоллас, Майна, Муслия (Харагути, 66), Фюллкруг, Вуд.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Торунарига, Лустенбергер, Лазаро, Груич, Майер, Ибишевич (Кепке, 80), Калу (Миттельштедт, 69), Леки (Дардаи, 87), Зельке.

Предупреждения: Майер, 29. Зельке, 38. Груич, 58. Швеглер, 63. Элез, 72.

Судья: Брих (Германия).

1 декабря. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

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