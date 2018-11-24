"Боруссия" обыграла "Майнц", "Лейпциг" уступил "Вольфсбургу"

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Майнц" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:1. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Лукаш Пищек. За хозяев поля гол забил Робин Куэйсон.

"Боруссия" продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 30 очков. В активе "Майнца", который располагается на 10-й строчке, 15 очков.

В другом матче игрового дня "Вольфсбург" с минимальным счетом обыграл "Лейпциг".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Майнц" - "Боруссия Д" - 1:2 (0:0)

Голы: Пако Алькасер, 66 (0:1). Куэйсон, 70 (1:1). Пищек, 76 (1:2).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Хак (Боэтиус, 77), Ниакате, Латца (Максим, 83), Куэйсон (Онисиво, 72), Гбамен, Кунде, Матета.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Аканджи, Хакими (Диалло, 83), Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Пако Алькасер, 64), Брун Ларсен (Пулишич, 78), Санчо.

Предупреждения: Хак, 26. Кунде, 30. Дилэйни, 34.

Судья: Айтекин (Германия).

24 ноября. Майнц. Стадион "Opel Arena".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Вольфсбург" - "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)

Гол: Руссийон, 50.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Арнольд, Реджбецай (Удуокхай, 87), Мехмеди (Штеффен, 73), Гинчек (Брекало, 73), Вегхорст.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан (Сараччи, 70), Хальстенберг (Огюстен, 70), Клостерманн, Конате, Ильзанкер, Ляймер (Кунья, 80), Демме, Поульсен, Брума, Вернер.

Предупреждения: Орбан, 6. Реджбецай, 82. Конате, 90.

Судья: Штилер (Германия).

24 ноября. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

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