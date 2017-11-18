"Боруссия" из Менхенгладбаха обыграла "Герту" и обошла дортмундцев

Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Герту" в мачте 12-го тура чемпионата Германии. Это позволило ей обойти дортмундских одноклубников и подняться на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

"Герта" - "Боруссия" М - 2:4 (1:3)

Голы: Штиндль, 5 (0:1). Азар, 14 - с пенальти (0:2). Раффаэл, 20 (0:3). Ибишевич, 28 (1:3). Вайзер, 71 (2:3). Раффаэл, 77 (2:4).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Шельбред, Эссвайн (Лазаро, 62), Майер, Ибишевич, Калу (Миттельштедт, 82), Зельке.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 74), Крамер, Закария, Раффаэл (Грифо, 88), Штиндль, Азар (Дрмич, 90).

Предупреждения: Рекик, 14. Ибишевич, 90+2. Дрмич, 90+3.

Судья: Данкерт.