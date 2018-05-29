Бенедикт Хеведес: "Мое будущее определится через несколько недель. Не исключаю возвращения в "Шальке"

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес сказал, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. Он не исключает, что вернется в "Шальке".

- Возвращение в "Шальке"? Не могу этого исключить,- цитирует футболиста Bild. - Вероятно, это будет не только мое решение. Но если я вернусь в Гельзенкирхен, это будет эмоциональный момент, потому что это мой дом. Я счастлив в Турине. Мое будущее определится в ближайшие несколько недель. У меня не будет проблем с Доменико Тедеско. Мы откровенно с ним поговорили, у нас никогда не было конфликтов.

30-летний футболист был арендован "Ювентусом" у "Шальке" за 3,5 миллиона евро. Аренда истекает 30 июня, у итальянского клуба есть опция выкупа контракта за 13 миллионов евро.