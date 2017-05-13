"Бавария" в добавленное время вырвала победу у "Лейпцига", команды забили 9 голов

В матче 33-го тура бундеслиги "Лейпциг" на своем поле уступил "Баварии" – 4:5. По дублю в каждой команде оформили Тимо Вернер и Роберт Левандовски. При этом мюнхенцы дважды отличились в добавленное время – по голу забили Давид Алаба и Арьен Роббен.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти еще до этого тура гарантировали себе чемпионский титул. "Лейпциг" обеспечил себе серебряные медали – за тур до финиша преимущество "быков" над идущей третьей "Боруссией" из Дортмунда составляет пять очков.

В другом поединке "Шальке" сыграл вничью с "Гамбургом" – 1:1. От поражения гостей на второй добавленной минуте спас гол Пьера-Мишеля Ласогга. Несмотря на это, "динозавры" не смогли покинуть зону вылета, оставшись на 16-й строчке. Причем в последнем туре соперником "Гамбурга" станет занимающий 15-е место "Вольфсбург".

Чемпионат Германии

Бундеслига

33-й тур

"Лейпциг" – "Бавария" – 4:5 (2:1)

Голы: Забитцер, 2 (1:0). Левандовски, 17 - с пенальти (1:1). Вернер, 29 - с пенальти (2:1). Поульсен, 47 (3:1). Тиагу Алькантара, 60 (3:2). Вернер, 65 (4:2). Левандовски, 84 (4:3). Алаба, 90+1 (4:4). Роббен, 90+5 (4:5).

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Бернарду, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер (Шмиц, 69), Форсберг, Кейта, Демме, Поульсен (Зельке, 76), Вернер (Хедира, 80).

"Бавария": Штарке, Лам, Боатенг, Алаба, Бернат, Хаби Алонсо (Видаль, 61), Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 44), Тиагу Алькантара, Киммих (Мюллер, 67), Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо, 28. Дуглас Коста, 64. Видаль, 64. Тиагу Алькантара, 73. Боатенг, 77. Кейта, 90+6.

Судья: Штилер.

13 мая. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Шальке" – "Гамбург" – 1:1 (1:0)

Голы: Бургшталлер, 25 (1:0). Ласогга, 90+2 (1:1).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Коке, Колашинац, Керер, Калиджури (Авдияй, 61), Горецка, Бенталеб (Гайс, 90+1), Хюнтелар (Стамбули, 80), Бургшталлер.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер (Ласогга, 85), Сакаи, Острцолек, Холтби, Костич, Юнг, Яничич (Грегорич, 78), Вуд, Ятта (Вальдшмидт, 72).

Предупреждения: Настасич, 8. Дикмайер, 49. Колашинац, 55. Бенталеб, 69.

Судья: ШМИДТ (Германия).

13 мая. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс Арена".