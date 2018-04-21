"Бавария" перед матчем с "Реалом" одержала четвертую разгромную победу в бундеслиге подряд

"Бавария" разгромила "Ганновер" в матче 31-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы после поражения от "Лейпцига" (1:2) одержали четыре разгромных победы в бундеслиге подряд: 6:0 с дортмундской "Боруссией", 4:1 с "Аугсбургом", 5:1 с менхенгладбахской "Боруссией" и 3:0 с "Ганновером". Напомним, что команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.

Следующую игру "Бавария" проведет в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Ганновер" - "Бавария" - 0:3 (0:0)

Голы: Мюллер, 57 (0:1). Левандовски, 73 (0:2). Руди, 89 (0:3).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Альборнос, Зорг, Элез, Хюберс, Швеглер (Майер, 81), Бакалорц (Фоссум, 69), Харник (Саренрен-Базе, 64), Фюллкруг, Бебу.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Бернат, Зюле, Маи, Роббен (Мюллер, 46), Руди, Родригес (Хави Мартинес, 72), Тиагу Алькантара, Вагнер (Левандовски, 67).

Предупреждение: Зорг, 86.

Судья: Петерсен.

21 апреля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".