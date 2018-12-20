"Бавария" обыграла "Лейпциг"

"Бавария" переиграла "Лейпциг" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

16-й тур

"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)

Гол: Рибери, 83.

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер (Хави Мартинес, 90), Тиагу Алькантара, Гнабри (Рибери, 28), Коман (Ренату Санчеш, 61), Горецка, Левандовски.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Ляймер (Кунья, 87), Демме, Поульсен (Огюстен, 89), Брума (Ильзанкер, 81), Вернер.

Предупреждения: Демме, 16. Ляймер, 64. Ренату Санчеш, 79.

Удаления: Ренату Санчеш, 90. Ильзанкер, 90+1.

Судья: Фриц.

Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:1)

Голы: Биттенкурт, 31 (0:1). Гебреселассие, 57 (1:1).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Классен (Рашица, 64), М.Эггештайн, Мевальд, Крузе, Осако (Писарро, 86), Й.Эггештайн (Кайнц, 78).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Хюбнер, 53), Шульц, Адамс Нуху, Пош, Биттенкурт (Гриллич, 53), Демирбай, Крамарич, Солои (Нелсон, 66), Жоэлинтон.

Предупреждение: Шульц, 25.

Судья: Шмидт.

Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

"Майнц" - "Айнтрахт Ф" - 2:2 (2:2)

Голы: Куэйсон, 10 (1:0). Йович, 31 (1:1). Куэйсон, 36 (2:1). Йович, 45+1 (2:2).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Максим, 88), Куэйсон, Гбамен, Кунде (Баку, 77), Боэтиус, Матета (Онисиво, 83).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Фалетт, Сальседо, Н`Дика, де Гузман (Виллемс, 72), Фернандеш, Костич, Гачинович (Ребич, 72), Алле, Йович.

Предупреждения: Кариколь, 57. Сальседо, 59. Боэтиус, 70. Ребич, 77. Белль, 83. Н`Дика, 87.

Судья: Зиберт.

Майнц. Стадион "Opel Arena".

"Фрайбург" - "Ганновер-96" - 1:1 (1:1)

Голы: Вальдшмидт, 3 - с пенальти (1:0). Фелипе, 14 (1:1).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Нидерлехнер, 72), Кох, Терраццино (Хелер, 46), Франц, Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Гондорф, 88).

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Альборнос, Зорг, Антон, Швеглер, Харагути, Уоллас, Муслия (Майна, 74), Вуд (Бакалорц, 90), Вейдандт (Хаджич, 80).

Предупреждения: Фелипе, 42. Швеглер, 81.

Судья: Дингерт.

Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".