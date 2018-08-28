Бастиан Швайнштайгер снова в форме "Баварии". Ностальгия зашкаливает

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер вышел на поле в форме "Баварии" на свой прощальный матч. В товарищеской игре мюнхенцы встречаются с последней командой Швайнштайгера - "Чикаго Файр". Воспитанник "Баварии" первый тайм провел в форме чикагцев, а на второй уже вышел в футболке мюнхенского клуба с привычным номером 31. В честь торжественного события хавбек получил капитанскую повязку.

Швайнштайгер выступал в "Баварии" с 2000 по 2015 год, выиграл 8 чемпионатов Германии, 7 Кубков Германии, два Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.