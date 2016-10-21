"Айнтрахт" разгромил на выезде "Гамбург" и поднялся в зону Лиги чемпионов

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" разгромил "Гамбург" - 3:0. В составе хозяев 90 минут провел экс-защитник "Шинника", "Торпедо" и "Локомотива" Эмир Спахич. Клуб из Франкфурта по меньшей мере до завтрашнего дня сохранит место в Лиге чемпионов - от лидирующей "Баварии" его отделает 3 очка, от "Кельна" и "РБ Лейпцига" - 1. Все остальные команды провели на одну игру меньше.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Гамбург" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:1)

Голы: Холтби, 35 - в свои ворота (0:1). Тарашай, 60 (0:2). Сеферович, 69 (0:3).