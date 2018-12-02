"Айнтрахт" проиграл дома "Вольфсбургу" и упустил шанс обойти "Баварию"

"Вольфсбург" на выезде победил "Айнтрахт" в матче 13-го тура бундеслиги - 2:1. Франкфуртцы занимают пятое место в таблице чемпионата Германии. Из-за поражения они упустили шанс обойти "Баварию" и "Лейпциг" и догнать менхенгладбахскую "Боруссию".

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Мехмеди, 31 (0:1). Гинчек, 68 (0:2). Йович, 87 (1:2).

"Айнтрахт": Трапп, Русс, Да Коста, Н`Дика, де Гузман (Виллемс, 63), Фернандеш (Гачинович, 63), Хасебе, Костич, Алле, Ребич, Йович.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Арнольд, Реджбецай (Штеффен, 90+3), Мехмеди (Гилавоги, 90), Гинчек (Удуокхай, 82), Вегхорст.

Предупреждения: Брукс, 10. Фернандеш, 11. Вегхорст, 28. Перван, 34. Трапп, 55. Русс, 82. Руссийон, 82. Реджбецай, 89. Герхардт, 90+4. Виллиам, 90+5.

Судья: Штегеманн.

2 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".