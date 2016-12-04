"Аугсбург" сыграл вничью с "Айнтрахтом"

"Аугсбург" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Команда Нико Ковача поднялась на пятое место в турнирной таблице бундеслиги. "Аугсбург" с 14 очками занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Аугсбург" - "Айнтрахт Ф" - 1:1 (1:1)

Голы: Хргота, 11 (0:1). Чи Дон Вон, 34 (1:1).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Стафилидис, Макс (Усами, 74), Халил Алтынтоп, Байер (Качар, 90+1), Шмид (Тайгль, 83), Чи Дон Вон, Кор.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хусти (Хектор, 74), Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок, 62), Майер, Хргота (Сеферович, 87).

Предупреждения: Янкер, 3. Вальехо, 28. Макс, 33. Хасебе, 37. Кор, 80.

Судья: Штегманн.

4 декабря. Аугсбург. WWK Arena.