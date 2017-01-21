03:52 | ФУТБОЛ — Германия

Арьен Роббен: "Баварии" нужны матчи, чтобы набрать ритм"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после матча 17-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом" (2:1) подчеркнул, что команда показала плохую игру в первом тайме. Победный гол мюнхенцы забили в компенсированное время.

– В первом матче после зимнего перерыва всегда непросто, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – Мы сами создали себе проблемы и должны впредь играть лучше, чем сегодня в первом тайме. Мы действовали недостаточно быстро и были недостаточно опасны. Нам нужны матчи, чтобы набрать свой ритм.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/1/stimmen-nach-dem-freiburg-spiel

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