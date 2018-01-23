Андрей Ярмоленко: "В детстве пытался подражать Шевченко, но он такой один"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко выразил надежду, что ему удастся в ближайшее время забить гол в домашнем матче. На данный момент хавбек сборной Украины забил за дортмундцев 6 голов, но все - на выезде. Также Ярмоленко рассказал, что в детстве его кумиром был Андрей Шевченко.

- Я пытался подражать Шевченко, как и все мальчишки, – сказал Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе. - Но потом понял, что мой кумир - это отец. Я многому у него научился. Конечно, Шевченко для нашей страны - великий игрок, многие пытались подражать ему, но он такой один.

- Ваш любимый игрок?

- На данный момент самый сильный футболист - Месси, но не могу сказать, что он мой любимый игрок. Много сильных футболистов есть.

- Как будете праздновать первый домашний гол?

- Я забил все свои голы в выездных матчах. Мечтаю как можно скорее отличиться в домашней игре, потому что наши болельщики – это что-то невероятное, они просто фантастика. Надеюсь, в ближайших играх мне это удастся сделать.