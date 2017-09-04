Андрей Ярмоленко: "Еду в Германию голодный"

Нападающий дортмундской "Боруссии"​ Андрей Ярмоленко рассказал о силе своего нового клуба. Украинский форвард подписал с немецким клубом контракт сроком на четыре года.

– Я считаю, что это не только топ-клуб чемпионата Германии, но и всего европейского футбола, – цитирует matchda.ua Ярмоленко. Тот футбол, что демонстрирует "Боруссия" – это футбол агрессивный, атакующий. Это нравится болельщикам, и те фанаты, которые приходят в Дортмунде на стадион, и то, как они поддерживают, думаю, мало таких болельщиков.

Уже когда вернусь из сборной, начну учить язык, потому что понимаю, насколько это важно. Когда приходили легионеры в "Динамо", я считал, что они должны знать русский язык. Не идеально, но хотя бы, чтобы можно было им объяснить.

С каким настроением еду в Германию? Еду голодный. Для меня это такой вызов, который я ждал всю жизнь. Так что неважно, сколько лет мне бы было, хоть 45, я уверен, что поеду и сделаю все от меня зависящее, чтобы показать хороший футбол и показать, что в Украине люди умеют играть в футбол. Я буду отдаваться как на тренировках, так и в матчах, а там уже посмотрим".