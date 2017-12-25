Александр Зинченко: "Юрченко постоянно играет в FIFA, его вытаскивать надо"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал соотечественника Владлена Юрченко за излишнее пристрастие к футбольному симулятору FIFA 18. По словам Зинченко, хавбек "Байера" слишком много времени уделяет игре.

- Встречался с такими людьми, задротами, которые постоянно играют в FIFA. Один из них в Леверкузене сейчас играет, Юрченко. Это уже все... Его нужно вытаскивать оттуда. Он в этой FIFA живет, купил футболку себе даже специальную, сидит и играет. Прибавил в этом очень сильно, - цитирует Matchday Зинченко.