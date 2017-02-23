"Жетысу" уступил "Томи" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Томь" уступила "Жетысу" - 1:3. Автором единственного гола в составе томичей стал полузащитник Антон Макурин. Следующий контрольный мат подопечные Валерия Петракова проведут 26 февраля против "Окжетпеса".

Товарищеский матч

"Жетысу" (Казахстан) - "Томь" (РОССИЯ) - 3:1 (0:1)

Голы: Макурин, 43 (0:1). , 60 (1:1). , 64 (2:1). , 75 (3:1).

"Томь": Мелихов, Осипов (Карымов, 67), Митерев (Большунов, 78), Букачев (Баляйкин, 58), Попов, Пугин (Салахутдинов, 58), Чуперка (Науменко, 58), Макурин, Голышев, Сасин, Соболев (Гвинейский, 21).

23 февраля.