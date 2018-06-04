"Зенит" пошутил над удалением Кришито в матче против Голландии

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере пошутил над удалением защитника сборной Италии Доменико Кришито в товарищеском матче против команды Голландии. 31-летний футболист выступал за петербургский клуб с 2011 по 2018 год.
Российский арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, обслуживавший встречу, на 69-й минуте удалил итальянца за фол "последней надежды".
– Прости меня, Миммо, – гласит пост в Твиттере "Зенита", сопровождающийся фотографией удаления.
Mi scusi, Mimmo! pic.twitter.com/NOezq7HkKI– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 июня 2018 г.
Товарищеский матч Италия – Голландия завершился со счетом 1-1.
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ваганыч в штате пиаркоманды зенита
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