Юрий Калитвинцев: "Погребняк в обойме "Динамо", все зависит от него"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеского матча с "Долгопрудным" (2:1) подчеркнул, что у него нет претензий к самоотдаче нападающего Павла Погребняка, передает из Новогорска спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, форвард выполняет все требования тренерского штаба.

– Рассчитываете ли вы на Погребняка? – вопрос Калитвинцеву.

– Он тоже едет на сборы. Павел в обойме, все зависит от него.

– Как оцените его работу на мини-сборе в Новогорске и игру во втором тайме против "Долгопрудного"?

– По тренировкам в течение полугода к нему вообще никаких претензий нет. Да, случались микротравмы, однако когда он выходит в общей группе, все наши требования выполняет. А играет у нас всегда тот, кто готов лучше.

– Стоит ли ждать новичков зимой?

– Регистрация новых футболистов для нас закрыта. Но даже если бы была открыта, считаю, что наш состав и так конкурентоспособный. Я доволен тем, что у нас есть.

Погребняк и Панченко пока остаются в "Динамо"