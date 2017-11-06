Виталий Мутко: "На матч с Аргентиной осталось 12 тысяч билетов. 60 тысяч уже продано"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что РФС почти не понесет затрат на матч сборной России против Аргентины. Мутко также добавил, что на игру с аргентинцами продано 60 тысяч билетов.

– Матч с Аргентиной? У команд топ-10 есть экономические требования, – сказал Мутко. – Но они умеренные. РФС почти не понесет затрат на матч. Я рад, что Аргентина сыграет и с Нигерией в Краснодаре. Это подарок региону и городу.

Результат игры с Аргентиной? Мы должны увидеть команду, футбол, к которому стремимся, движение вперед. Радостно видеть Зобнина. Скорее всего, он играть не будет, но будет на теоретических занятиях.

На Аргентину осталось 12 тысяч билетов. 60 тысяч уже продано. Билеты на матч в Питере только начали продавать. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!