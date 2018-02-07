Виктор Гончаренко: "Больше всего понравился не счет в матче с "Торревьехой", а командные взаимодействия"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против "Торревьехи" (7:0) отметил, что ему понравились взаимодействия футболистов. По его словам, армейцы не стали сбавлять обороты даже после трех забитых мячей.

- Больше всего понравился не сам счет, а то, что у нас были очень хорошие командные взаимодействия - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Да, можно говорить, что уровень соперника таков был. Тем не менее, была хорошо видна связь между всеми игроками команды. Мы играли так все 90 минут. Не было такой ситуации, что при счете 3:0 мы остановились.

Мы хорошо атаковали и очень быстро старались мяч вернуть, что для команды является очень большим плюсом. Важно то, что у нас забивали нападающие. Если создаем моменты, нападающие должны забивать.

- Все 13 голов на этом сборе забили форварды? О чем это может говорить?

- Разные ситуации могут быть. Не думаю, что какие-то выводы надо делать. Форварды и нужны для того, чтобы забивать голы.

- Вы уже определились с тем, кто продолжит работу с командой из молодых игроков после второго сбора?

- Мы отправляем Жиронкина, Тикнизяна и Леонова в молодежку для того, чтобы они имели игровую практику. После этого мы их вернем. Все остальные работают дальше с нами.

