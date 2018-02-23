"Тосно" в товарищеском матче разгромил "Актобе"

В товарищеском матче между "Актобе" и "Тосно" российский клуб добился победы со счетом 4:0. Три мяча были забиты уже в первые 27 минут матча. Дублями отметились Максим Палиенко и Георгий Мелкадзе.

Товарищеский матч

"Актобе" - "Тосно" - 0:4 (0:3)

Голы: Палиенко, 2 (0:1). Палиенко, 20 - с пенальти (0:2). Мелкадзе, 27 (0:3). Мелкадзе, 70 (0:4).

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Миюшкович, Кутин, Палиенко (Скворцов, 68), Жигулев (Полетанович, 76), Макаров (Мирзов, 82), Карницкий, Мелкадзе (Погребняк, 76), Труич (Трошечкин, 68).

Предупреждения: Миюшкович, 55. Мелкадзе, 58. Трошечкин, 86.