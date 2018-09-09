Станислав Черчесов: "Жизнь заставляет делать перестановки"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Чехией отметил, что доволен тем, как прошли два дня подготовки к игре, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- В каком физическом состоянии находится команда? Показалось, что в конце матча

- Турции надо было отыгрываться, турки выпустили трех игроков в атаку, поджали нас. У игроков готовность хорошая, в понедельник не смогут сыграть Дзюба и Кудряшов. Доволен тем, как эти два дня прошли.

- Как изменится состав?

- Матч контрольный, но жизнь заставляет делать перестановки, нюансы открывать. Но мы стоим под флагом, под гимном, никаких мыслей о том, что это товарищеская игра, не должно быть. Нужно футболистам закрепляться в составе, тем более ситуация позволяет им себя проявлять.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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