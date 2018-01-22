18:26 | Футбол — Товарищеские матчи

"СКА-Хабаровск" забил восемь мячей в ворота "Нефтчи"


"СКА-Хабаровск" провел в Сиде второй контрольный матч в рамках первого тренировочного сбора в Турции. Подопечные Рината Билялетдинова забили восемь мячей в ворота "Нефтчи" (8:1). Хет-трик сделал Владислав Никифоров,по дублю отметились Дмитрий Кабутов и Артем Самсонов. Еще один гол на счету Николая Калинского.

Товарищеский матч

"СКА-Хабаровск" - "Нефтчи" - 8:1 (6:0)

Голы: Кабутов, 2 (1:0). Никифоров, 8 (2:0). Самсонов, 10 (3:0). Никифоров, 17 (4:0). Самсонов, 20 (5:0). Калинский, 37 (6:0). Никифоров, 49 (7:0). Кабутов, 89 (8:1). 

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Димидко (Эдиев, 46), Тубич, Баляйкин (Гришко, 46), Наваловский (Черевко, 46), Калинский (Шарипов, 46), Самсонов (Карасев, 46), Макаров (Федотов, 46), Никифоров, Кабутов, Маркович (Муллин, 46).

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