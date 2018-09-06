Швеция проиграла Австрии

Сборная Швеции проиграла национальной команде Австрии в товарищеском матче - 0:2. Голами в составе австрийцев отметились нападающий Гвидо Бургшталлер и защитник Давид Алаба.

Отметим, что сборная Швеции является соперником России по Лиге наций. Эти команды встретятся между собой 11 октября (Калининград) и 20 ноября (Стокгольм).

Товарищеский матч

Сборные

Австрия - Швеция - 2:0 (1:0)

Голы: Хеландер, 11 - в свои ворота (1:0). Алаба, 64 (2:0).

Австрия: Линднер, Предль (Драгович, 46), Хинтереггер, Лайнер, Алаба (Ульмер, 65), Ильзанкер, Шепф (Лазаро, 59), Гриллич (Шлагер, 81), Жуль, Арнаутович (Забитцер, 65), Бургшталлер (Грегорич, 59).

Швеция: Нордфельдт (Юнссон, 46), Хулт, Янссон, Крафт, Хеландер, Свенссон (Себ.Ларссон, 78), Хильемарк (С.Ларссон, 62), Куайсон, Роден, Сема (Классон, 67), Телин (Гвидетти, 46).

Предупреждение: Арнаутович, 45+1.

Судья: Гиль (Польша).

06 сентября. Вена. Стадион "Generali Arena".

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