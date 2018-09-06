Швеция проиграла Австрии

Сборная Швеции проиграла национальной команде Австрии в товарищеском матче - 0:2. Голами в составе австрийцев отметились нападающий Гвидо Бургшталлер и защитник Давид Алаба.
Отметим, что сборная Швеции является соперником России по Лиге наций. Эти команды встретятся между собой 11 октября (Калининград) и 20 ноября (Стокгольм).
Товарищеский матч
Сборные
Голы: Хеландер, 11 - в свои ворота (1:0). Алаба, 64 (2:0).
Австрия: Линднер, Предль (Драгович, 46), Хинтереггер, Лайнер, Алаба (Ульмер, 65), Ильзанкер, Шепф (Лазаро, 59), Гриллич (Шлагер, 81), Жуль, Арнаутович (Забитцер, 65), Бургшталлер (Грегорич, 59).
Швеция: Нордфельдт (Юнссон, 46), Хулт, Янссон, Крафт, Хеландер, Свенссон (Себ.Ларссон, 78), Хильемарк (С.Ларссон, 62), Куайсон, Роден, Сема (Классон, 67), Телин (Гвидетти, 46).
Предупреждение: Арнаутович, 45+1.
Судья: Гиль (Польша).
06 сентября. Вена. Стадион "Generali Arena".