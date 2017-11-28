Сборная ФНЛ сыграла вничью с командой итальянской серии В (2:2) в товарищеском матче. Встреча прошла в итальянской Чезене.

В составе команды ФНЛ голы на свой счет записали Александр Соболев и Дмитрий Скопинцев. У сборной серии В дубль оформил Антонио Ла Гумина.

Товарищеский матч

Сборная серии В – Сборная ФНЛ – 2:2 (1:2)

Голы: Соболев, 25 (0:1). Скопинцев, 26 (0:2). Ла Гумина, 45 (1:2). Ла Гумина, 52 (2:2).

Сборная ФНЛ: Обухов (Мелихов, 45), Лихачев, Плиев, Сокол, Шакуро (Маляров, 45), Бабаев (Мостовой, 45), Фомин, Скопинцев, Полубояринов, Камышев (Горулев, 45), Соболев.

Предупреждения: Лихачев, 3. Шакуро, 35.

Судья: Рос (Италия).

28 ноября. Чезена. Стадион "Dino Manuzzi".