Сборная Эстонии обыграла Фиджи

Сборная Эстонии в товарищеском матче обыграла Фиджи - 2:0. Матч состоялся в столице островного государства Суве. По голу в этой встрече Хенри Аньер и Мартин Миллер.

Товарищеский матч

Фиджи - Эстония - 0:2 (0:1)

Голы: Аньер, 14 (0:1). Миллер, 90+2 (0:2).

Эстония: Мееритс, Тамм, Эльхи (Салисте, 84), Вихманн, Тяпкин, Мошников (Миллер, 57), Меэл (Ойямаа, 46), Леписту (Кальдма, 85), Саппинен (Проса, 61), Кальюмаэ, Аньер (Рооснупп, 61).

Предупреждение: Меэл, 28.

Судья: Уолдорн (Новая Зеландия).

19 ноября. Сува. Стадион ANZ Stadium.