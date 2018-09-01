Сантуш не вызвал Роналду на ближайшие матчи сборной, чтобы не мешать адаптации игрока в "Ювентусе"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему не вызвал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в состав национальной команды на матчи против Хорватии (товарищеская игра, 6 сентября) и Италии (Лига Нацией, 10 сентября).

- Я пообщался Криштиану, который только-только перебрался в "Ювентус", и посчитал, что ему нужно время на адаптацию в новом клубе, - цитирует Сантуша World Football. - Его не будет с нами в сентябрьских матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти к бывшему партнеру по "Реалу" Луке Модричу.

СМИ: Роналду в ближайшее время может объявить о завершении карьеры в сборной Португалии