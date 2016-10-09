Роман Зобнин: "Россия проиграла Коста-Рике из-за индивидуальных ошибок"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после товарищеского матча против Коста-Рики (3:4) подчеркнул, что виной поражения стали индивидуальные ошибки. Хавбек также отметил улучшение взаимодействия между партнерами по команде.

– Очень обидно, что пропустили в концовке, – цитирует ТАСС Зобнина. – Всему виной индивидуальные ошибки. Сегодня на поле вышли сильнейшие. Уже больше сыгранности, в центральной зоне чувствую взаимопонимание с Юрием Газинским. Сегодня был полный стадион, поэтому мотивации хоть отбавляй.

В следующем контрольном матче россияне сыграют со сборной Катара. Встреча состоится в Дохе 10 ноября.

