Роберто Манчини: "Игра Балотелли против Франции мне понравилась больше, чем с Саудовской Аравией"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что ему понравилась игра нападающего Марио Балотелли против Франции в товарищеском матче (1:3). В конце первого тайма форвард пробил по воротам Юго Ллориса, но вратарь отбил мяч, который потом в сетку переправил Леонардо Бонуччи.

- Мне понравилась игра Балотелли сегодня больше, чем в матче с Саудовской Аравией, - цитирует Football Italia Манчини. - Он может продолжать расти дальше, но тот факт, что он уже растет от одной игры к другой, служит хорошим предзнаменованием для его будущего.