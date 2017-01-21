17:31 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

РФС ведет переговоры по поводу матча Россия - Бразилия

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Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча России против Бразилии. Игра должна состояться в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

- Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами, - цитирует ТАСС Мутко. - Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной, все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами.

Россия на домашнем Кубке конфедераций встретится в группе A с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Последний раз с Бразилией россияне встречались 25 марта 2013 года в Лондоне. Товарищеская игра завершилась вничью - 1:1. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3960594

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