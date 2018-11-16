Рамос покинул расположение сборной Испании из-за травмы

Защитник сборной Испании Серхио Рамос не сыграет за национальную команду в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной, информирует пресс-служба сборной.

32-летний игрок испытывал дискомфорт в приводящей мышце в матче Лиги наций со сборной Хорватии. В качестве меры предосторожности было принято решение, что Рамос покинет расположение национальной команды. Степень тяжести повреждения пока не уточняется.

Матч Испания – Босния и Герцеговина пройдет в воскресенье, 18 ноября, в Лас-Пальмасе. Начало – в 22:45 мск.