"ПСЖ" вырвал победу у "Атлетико" в матче Международного кубка чемпионов

"ПСЖ" победил "Атлетико" в матче Международного кубка чемпионов со счетом 3:2. Парижане вырвали победу на 90+2-й минуте, решающий гол забил нападающий Постолаки.

Международный кубок чемпионов

"ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания) - 3:2 (1:0)

Голы: Нкунку, 32 (1:0). Диаби, 71 (2:0). Мольехо, 75 (2:1). Бернед, 86 - в свои ворота (2:2). Постолаки, 90+2 (3:2).

"ПСЖ": Трапп, Риман (Мбе Со, 46. Баэбек, 60), Кюрзава (Загр, 46), Дагба (Туфики, 46), Нсоки (Бернед, 46), Рабьо (Адли, 46), Диарра (Жоржен, 46. Постолаки, 51), Верратти (Веа, 46), Ло Сельсо (Сиссако, 46), Ди Мария (Фрессанж, 46), Нкунку (Диаби, 46).

"Атлетико": Адан, Монтеро, Хуанфран (Мольехо, 64), Олабе, Мойя, Карро, Партей (Муньос, 46), Эрнандес (Исаак, 64), Корреа (Пинчи, 64), Гамейро (Солано, 64), Вьетто (Гарсес, 64).

Предупреждение: Сиссако, 74.

Судья: Джахари (Сингапур).

30 июля. Сингапур. Стадион "National Stadium".