Обследование не выявило рисков здоровью Агуэро

Хирург Краснодарской краевой больницы (КББ) №1 Арман Бальян сообщил, что рисков здоровью нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро не было выявлено. Однако, по его словам, форварду "Манчестер Сити" нужно продолжать обследования.

Напомним, во вторник в товарищеском матче против Нигерии (2:4) 29-летний футболист плохо себя почувствовал, не вышел на второй тайм и был отправлен в КББ.

– Агуэро привезли в приемное отделение ККБ №1, мы его приняли как обычного пациента, – цитирует ТАСС Бальяна. – Были предупреждены, что это футболист после матча. Спортсмена сопровождали спортивный врач команды и переводчик. Агуэро пребывал в удовлетворительном состоянии, находился в сознании.

Мы сразу подключили невролога, учитывая его предыдущие жалобы на обмороки. Первое, что хотели исключить – нарушение мозгового кровообращения, инсульт. Сделали анализы, кардиограмму, они существенных нарушений не выявили, компьютерная томография головного мозга тоже не показала рисков. Дали рекомендацию наблюдаться у невролога, избегать перенапряжения, обезвоживания.

Пациенты не взаимодействовали с футболистом, создали такие условия, чтобы проводилось индивидуальное и оперативное обследование, но при этом никто не пострадал и не ждал очереди.... В целом ажиотажа звездный спортсмен не вызвал, с ним работала дежурная бригада, узкий круг специалистов; узнавали в основном мужчины молодые ребята – ординаторы и доктора.

В 23:30 он уехал, поблагодарил, остался доволен. Было, конечно, затем желание сфотографироваться с ним. Я сделал селфи, потому что у меня сын – его болельщик, и сделал ради него, иначе он не простил бы меня.