Новая Зеландия проиграла Северной Ирландии, экс-форвард "Алании" вышел во втором тайме

Сборная Северной Ирландии победила Новую Зеландию в товарищеском матче. Экс-форвард "Алании" Коста Барбароусес вышел на замену во втором тайме Это предпоследний товарищеский поединок чемпионов Океании в преддверии Кубка конфедераций. 12 июня им предстоит встреча с Белоруссией.

Новая Зеландии сыграет с Россией в матче открытия Кубка конфедераций-2017 (17 июня, Санкт-Петербург). Также ей предстоят встречи с Мексикой (21 июня, Сочи) и Португалией (24 июня, Санкт-Петербург).

Товарищеские матчи

Северная Ирландия - Новая Зеландия - 1:0 (1:0)

Гол: Бойс, 6.

Северная Ирландия: Макговерн (Кэрролл, 84), Хьюз, Эванс, Флэнаган, Маклафлин, Брант (Дэйвис, 46), Магеннис (Маккартан, 83), Норвуд, Даллас (Пэйтон, 74), Лунд (Фергюсон, 46), Бойс (Лафферти, 46).

Новая Зеландия: Маринович, Смит, Дюрант, Боксалл, Дойл (Уинн, 72), Колви (Барбароусес, 63), Рохас (Паттерсон, 63), Томас (Смелц, 79), Льюис (Туилома, 46), МакГлинчи, Вуд.

Предупреждение: Дюрант, 87.

Судья: Коприва (Люксембург).

Оман - Сирия - 1:1 (0:0)

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