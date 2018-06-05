Неймар находится в одном голе от того, чтобы догнать Ромарио по количеству мячей за сборную

Сборная Бразилии в товарищеском матче на "Энфилде" обыграла Хорватию (2:0). После перерыва отличились Неймар – 26-летний форвард "ПСЖ" восстановился после травмы и вышел на поле во втором тайме впервые с конца февраля – и Роберту Фирмину из "Ливерпуля".



Отметим, что для Неймара этот год стал 54-м за сборную Бразилии. Больше только у Пеле (77), Роналдо (62) и Ромарио (55).

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