Нету, Гранквист и Классон сыграют в матче Португалия - Швеция с первых минут

Стали известны составы сборных Португалии и Швеции на товарищеский матч. Отметим, что в составе португальцев на поле с первых минут выйдет защитник "Зенита" Луиш Нету. У гостей на поле выйдут два игрока "Краснодара" – защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон.

Стартовые составы команд:

Португалия: Марафона – Элизеу, Нету, Алвеш, Канселу – Санчес, Перейра, Моутинью – Силва, Роналду, Мартинс.

Швеция: Юнссон – Хулт, Хеландер, Гранквист, Крафт – С.Ларссон, Юханссон, Ларссон, Классон – Телин, Нюман.

Текстовая трансляция матча Португалия – Швеция