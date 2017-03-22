Натхо предоставят место в сборной Израиля на матч с Испанией

Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви намерен предоставить полузащитнику ЦСКА Бибрасу Натхо место в стартовом составе в следующем матче национальной команды. Команда Леви проведет встречу против Испании в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра состоится в Хихоне в эту пятницу.

Напомним, что Натхо является самым опытным из игроков в нынешнем составе сборной. На его счету 42 встречи и один забитый мяч в футболке израильской национальной команды. В текущем сезоне в составе армейцев он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. (Эли ШВИДЛЕР)