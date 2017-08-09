"Милан" уступил "Бетису" в товарищеском матче

"Милан" проиграл "Бетису" со счетом 1:2 в товарищеском матче. В составе итальянского гола отличился новичок клуба, нападающий Андре Силва. У испанцев забивали Фабиан Руис и Антонио Санабрия.

Товарищеский матч

"Милан" (Италия) - "Бетис" (Испания) - 1:2 (0:0)

Голы: Руис, 67 (0:1). Андре Силва, 75 - с пенальти (1:1). Санабрия, 90 - с пенальти (1:2).

"Милан": Сторари (Доннарумма, 46), Сапата (Гомес, 63), Антонелли (Абате, 46), Бонуччи, Калабрия (Симич, 90+3), Монтоливо (Кутроне, 82), Хакан Чалханоглу, Локателли (Кессье, 64), Борини, Сусо (Маури, 63), Андре Силва.

"Бетис": Дани Хименес, Барраган (Пеццела, 63), Феддаль (Карлос Редруэльо, 70), Манди (Наварро, 63), Тошка, Гуардадо (Хоакин, 58), Камараса (Нарваэс, 46), Науэль Лейва (Франсис Герреро, 70), де ла Ос (Брашанац, 58), Леон (Санабрия, 63), Лорен Морон (Руис, 58).

Предупреждения: Гуардадо, 18. Манди, 21. Бонуччи, 23. Антонелли, 30. де ла Ос, 49. Брашанац, 61. Кессье, 82. Абате, 85. Хакан Чалханоглу, 89.

9 августа. Катания. Стадион Angelo Massimino.