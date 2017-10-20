Месси и трое игроков "Зенита" вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вызван в сборную Аргентины для подготовки к контрольному матчу с Россией, информирует пресс-служба аргентинцев. Помимо форварда каталонцев в состав национальной команды приглашены полузащитники "Зенита" Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.

На данный момент известны имена футболистов, которые выступают за пределами Аргентины. Позже этот список будет дополнен игроками из внутреннего первенства.

Состав сборной Аргентины:

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("Тигрес"), Агустин Марчесин ("Америка");

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона"), Федерико Фасио ("Рома"), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццела ("Бетис");

Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Лукас Билья ("Милан"), Эвер Банега ("Севилья"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер (все трое – "Зенит"), Алехандро Дарио Гомес ("Аталанта"), Диего Перотти ("Рома")​;

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди ("Интер"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Ранее стало известно, что соперниками россиян по контрольным матчам, которые состояться в ноябре, будут команды Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Обе встречи состоятся в России. Предположительно, матч между россиянами и аргентинцами состоится в "Лужниках".

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией