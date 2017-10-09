Матч между тульским "Арсеналом" и "Торпедо-БелАЗ" посетили 2700 зрителей

Товарищеский матч между "Арсеналом" и "Торпедо-БелАЗ" (0:0), который прошел 8 октября, посетили 2700 болельщиков, сообщает официальный сайт тульского клуба. На игру приехали около 20 фанатов из Белоруссии.

Отмечается, что перед встречей игрокам соперника преподнесли хлеб-соль и вручили подарки.

После 12 туров чемпионата России "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда на выезде сыграет против "Зенита", встреча пройдет 15 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.