"Локомотив" упустил победу над "Эстерсундом"

"Локомотив" сыграл вничью с "Эстерсундом" со счетом 3:3 в контрольном матче на сборе в Марбелье. В составе "железнодорожников" отличились полузащитники Мануэл Фернандеш, Антон и Алексей Миранчук.
Отметим, что шведская команда смогла добыть ничейный результат, проигрывая по ходу матча 1:3.
"Локомотив" - "Эстерсунд" - 3:3 (2:0)
Голы: Фернандеш, 16 (1:0). Ант.Миранчук, 41 (2:0). Хопкатт, 49 (2:1). Ал.Миранчук, 59 (3:1). Годдос, 67 (3:2). Годдос, 79 (3:3).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович (Чорлука, 70), Лысов (В.Денисов, 76), И.Денисов (Тарасов, 36), Коломейцев, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ал.Миранчук, 46), Эдер (Ари, 46).
"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Сонко Сундберг, Петтерссон, Айеш (Менса, 70), Теки (Фритцсон, 70), Нури (Бергквист, 46), Хопкатт (Архин, 77), Сема (Кпозо, 82), Геро (Исламович, 60), Годдос.
Предупреждения: И.Денисов, 34. Ари, 75. Бергквист, 75. В.Денисов, 83.
27 января. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.
- Локомотив М (футбол)
- Алексей Миранчук
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук
- Эстерсунд (футбол)
Сквайер Треллони
К.Б.Ын приступ свинячего гриппа у вонючего хряка?
23:52 27 января
К.Б.Ын
Я представляю, как немытые бомжекони ща визжали бы об упущенные минуты в ворота ВЕЛИКОГО СПАРТАКА))) ЗЫ: самое удивительное, что немытые баклану уже не существуют. Конюшня - это вечные долги. Локо- на гос пока грабит туристофф - дистрофикофф) ЗЫЫ: картина ясна )
22:55 27 января
lokofanat
Не знал, что 79-ая минута считается последней.
22:43 27 января
armi
В бой вступили Тарасов, Денисов, оба Миранчуки и всего лишь 2:2? Ну вы даете, шампионы!!!
22:33 27 января