22:08 27 января | Футбол — Товарищеские матчи

"Локомотив" упустил победу над "Эстерсундом"

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"Локомотив" сыграл вничью с "Эстерсундом" со счетом 3:3 в контрольном матче на сборе в Марбелье. В составе "железнодорожников" отличились полузащитники Мануэл Фернандеш, Антон и Алексей Миранчук.

Отметим, что шведская команда смогла добыть ничейный результат, проигрывая по ходу матча 1:3.

"Локомотив" - "Эстерсунд" - 3:3 (2:0)

Голы: Фернандеш, 16 (1:0). Ант.Миранчук, 41 (2:0). Хопкатт, 49 (2:1). Ал.Миранчук, 59 (3:1). Годдос, 67 (3:2). Годдос, 79 (3:3).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович (Чорлука, 70), Лысов (В.Денисов, 76), И.Денисов (Тарасов, 36), Коломейцев, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ал.Миранчук, 46), Эдер (Ари, 46).

"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Сонко Сундберг, Петтерссон, Айеш (Менса, 70), Теки (Фритцсон, 70), Нури (Бергквист, 46), Хопкатт (Архин, 77), Сема (Кпозо, 82), Геро (Исламович, 60), Годдос.

Предупреждения: И.Денисов, 34. Ари, 75. Бергквист, 75. В.Денисов, 83.

27 января. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.

Локомотив - Эстерсунд

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Сквайер Треллони

К.Б.Ын приступ свинячего гриппа у вонючего хряка?

23:52 27 января

К.Б.Ын

Я представляю, как немытые бомжекони ща визжали бы об упущенные минуты в ворота ВЕЛИКОГО СПАРТАКА))) ЗЫ: самое удивительное, что немытые баклану уже не существуют. Конюшня - это вечные долги. Локо- на гос пока грабит туристофф - дистрофикофф) ЗЫЫ: картина ясна )

22:55 27 января

lokofanat

Не знал, что 79-ая минута считается последней.

22:43 27 января

armi

В бой вступили Тарасов, Денисов, оба Миранчуки и всего лишь 2:2? Ну вы даете, шампионы!!!

22:33 27 января