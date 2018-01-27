"Локомотив" упустил победу над "Эстерсундом"

"Локомотив" сыграл вничью с "Эстерсундом" со счетом 3:3 в контрольном матче на сборе в Марбелье. В составе "железнодорожников" отличились полузащитники Мануэл Фернандеш, Антон и Алексей Миранчук.

Отметим, что шведская команда смогла добыть ничейный результат, проигрывая по ходу матча 1:3.

"Локомотив" - "Эстерсунд" - 3:3 (2:0)

Голы: Фернандеш, 16 (1:0). Ант.Миранчук, 41 (2:0). Хопкатт, 49 (2:1). Ал.Миранчук, 59 (3:1). Годдос, 67 (3:2). Годдос, 79 (3:3).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович (Чорлука, 70), Лысов (В.Денисов, 76), И.Денисов (Тарасов, 36), Коломейцев, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ал.Миранчук, 46), Эдер (Ари, 46).

"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Сонко Сундберг, Петтерссон, Айеш (Менса, 70), Теки (Фритцсон, 70), Нури (Бергквист, 46), Хопкатт (Архин, 77), Сема (Кпозо, 82), Геро (Исламович, 60), Годдос.

Предупреждения: И.Денисов, 34. Ари, 75. Бергквист, 75. В.Денисов, 83.

27 января. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.