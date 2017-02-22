19:50 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

"Локомотив" проиграл "Стремсгодсету"

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"Локомотив" потерпел поражение от "Стремсгодсета" в товарищеском матче на сборе в Испании. Автором единственного гола в конце первого тайма стал полузащитник Кристоффер Токстад.

Товарищеский матч 

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Стремсгодсет" (Норвегия) - 0:1 (0:1)

Гол: Токстад, 44. 

"Локомотив": Гильерме, Янбаев (Касаев, 46), В.Денисов (Фарфан, 46. Галаджан, 69), Михалик (Тарасов, 67), Чорлука, Пейчинович, И.Денисов, Фернандеш, Коломейцев (Шкулетич, 67), Миранчук (Баринов, 46), Майкон (Игнатьев, 46).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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jаhlexx

У Лохо всё плохо (( Даже если форвард появится, то уже не успеет освоиться в команде до возобновления... В итоге 7-8 место и несправедливое увольнение Палыча

20:27

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