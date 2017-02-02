18:51 2 февраля | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Железничаром"

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На сборе в Турции "Крылья Советов" в товарищеской игре разошлись миром с клубом "Железничар" из Боснии и Герцеговины. Отметим, что на 36-й минуте встречи вратарь российского клуба Георгий Лория парировал пенальти.

Товарищеский матч

"Крылья Советов" – "Железничар" – 0:0

Нереализованный пенальти: Лендрич ("Железничар"), 36 (вратарь)

"Крылья Советов": Лория (Конюхов, 46), Ятченко, Гаджибеков, Надсон (Таранов, 61), Родич (Цвейба, 61), Бато, Башкиров (Божин, 61), Зинков (Кленкин, 61), Корниленко (Садик, 61), Паскуато (Визнович, 65), Брюно (Чочиев, 46).

Судья: Оганесян (Армения).

2 февраля. Белек. Стадион Sueno.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Верю в Крылья

Опять ноль в атаке..... возвращаемся в начало сезона.....

06:14 3 февраля

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