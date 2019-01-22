"Краснодар" проиграл "Базелю" в товарищеском матче

"Краснодар" уступил "Базелю" в товарищеском матче (0:2). Голами в составе швейцарского клуба отметились хавбек Кевин Буа и защитник Эдер Баланта.

"Краснодар" занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. "Быки" на один балл отстают от идущего первым "Зенита".

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"Базель" - "Краснодар" - 2:0 (0:0)

Голы: Буа, 50 (1:0). Баланта, 66 (2:0).

"Базель": Омлин (Хансен, 62), Видмер, Петретта, Сухи (Эрай Кемер, 46), Самбрано, Дзуффи (Кампо, 46), Джака (Кузманович, 62), Фрай (Баланта, 62), Штокер (Буа, 46), Оберлен (Калулу, 46), Айети (ван Волфсвинкел, 62).

"Краснодар": Синицын, Рамирес (Сергеев, 46), Мартынович, Фьолусон (Бородин, 69), Петров (Марков, 46), Каборе (Голубев, 62), Перейра (Ольссон, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский (Мацукатов, 62), Ари (Игнатьев, 46), Сулейманов (Уткин, 62).

Предупреждения: Каборе, 35. Ари, 35. Игнатьев, 62.

22 января. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".

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