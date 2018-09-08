Колумбия вырвала победу у Венесуэлы

Сборная Колумбии переиграла Венесуэлу в товарищеском матче. Венесуэльцы уже на 4-й минуте открыли счет. Колумбийцам удалось отыграть лишь в начале второго тайма - голом отметился Радамель Фалькао. Победный мяч был забил на 90-й минуте.

Товарищеский матч

Венесуэла – Колумбия – 1:2 (1:0)

Голы: Мачис, 4 (1:0). Фалькао, 55 (1:1). Чара, 90 (1:2).

Венесуэла: Фариньес, Фельтшер (Маго, 62), Анхель, А.Гонсалес, Чансельор (Осорио, 87), Морено, Кордова (Л.Гонсалес, 59), Ринкон (Саварино, 81), Мачис (Отеро, 81), Рондон, Мартинес (Лусена, 68).

Колумбия: Оспина, Куадрадо (Чара, 75), Санчес, Ариас (Паласиос, 90+1), Тесильо, Борха, Урибе, Кинтеро (Вилья, 75), Барриос (Кампусано, 81), Бакка (Муриэль, 68), Фалькао (Морелос, 77).